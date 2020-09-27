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سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا استعدادا لمواجهة الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس السبت، بمعسكر الفريق ببرج العرب، للإطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا تحت إشراف الجهاز الطبى قبل مواجهة حرس الحدود، بالجولة الـ30 بمسابقة الدوري العام، والتى يبحث فيها الموج الأزرق عن مواصلة النتائج الطيبة بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية والإقتراب اكثر من المربع الذهبى بعد الهزيمة الاخيرة التى تلقاها المقاولون العرب أمام مصر المقاصة بهدف مقابل للاشئ . 

 

كان الجهاز الفنى قد شاهد مع لاعبيه مباريات الحرس الأخيرة فى الدورى من اجل الوقوف على نقاط الضعف والقوة فى فريق "الحدود" والذى سيقاتل من أجل حصد المباراة الثلاثة للخروج من دوامة الهبوط التى تطارده .

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ونجح أحمد سامى منذ توليه المسؤلية فى تحقيق الفوز بمباراتين وتعادل فى مثلهما وحقق فريقه معدل تهديفى عال لأول مرة منذ بداية الموسم.

 

ويحتل سموحه المركز الـ6 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 40 نقطة.

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