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هوفنهايم يضرب بايرن ميونخ برباعية في الدوري الألماني

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حقق فريق هوفنهتيم الفوز علي منافسه بايرن ميونخ بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف في المباراة التى اقيمت علي ملعب راين نيكار ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الالمانى .

جاءت اهداف فريق هوفنهايم عن طريق ارمين بيساكسيتش في الدقيقة 16 ، مؤنس دبور في الدقيقة 24 ، اندري كراماريتش "هدفين" في الدقيقة 77، 90 من ضربة جزاء ، بينما جاء هدف بايرن موينخ الوحيد عن طريق كيميتش في الدقيقة 36 ..

واستحوز فريق بايرن ميونخ علي الكرة طوال احداث المباراة لكن دون خطورة علي المرمي ووصلت نسبة الاسحتواز الي 72% مقابل 28% لهوفنهايم 

سدد فريق هوفنهايم 17 كرة منهم 8 كرات علي المرمي ، بينما سدد فريق بايرن ميونخ 16 كرة منهم 4 فقط بين الثلاث خشبات . 

جدير بالذكر ان فريق بايرن ميونخ حقق الفوز في المباراة الاولى على فريق شالكة بنتيجة 8 أهداف نظيفة أمام فريق هوفنهايم خسر المباراة الأولى أمام ماينتس بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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