وأنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إجراءات فسخ وإنهاء التعاقد مع اللاعب الليبى انيس سالتو بالتراضى بعد أخذ رأى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد أزمة غرفة الملابس.. أنيس سلتو يتنازل عن مستحقاته للاتحاد السكندري عقب فسخ التعاقد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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