في أول ظهور له.. سواريز يسجل هدفين لأتلتيكو مدريد ويصنع الثالث في مواجهة غرناطة.. فيديو

دفع المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بالمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز في مباراة أتلتيكو مدريد ضد غرناطة والتي انتهت بفوز الروخي بلانكوس بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد فقط، في أول ظهور للأتلتي هذا الموسم ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الليجا الدوري الإسباني.

وشهدت تشكيلة أتلتيكو مدريد من البداية بقاء لويس سواريز على دكة البدلاء في أول ظهور له في قائمة الروخي بلانكوس بعد إكمال انضمامه من صفوف برشلونة الجمعة الماضية، قبل أن يشترك في الشوط الثاني ويتألق.

واشترك سواريز في شوط المباراة الثاني والذي شهد تألقًا غير عادي من مهاجم برشلونة السابق في أول ظهور له مع أتلتيكو مدريد منذ اكمال انتقاله للفريق يوم الجمعة الماضي.

وصنع لويس سواريز هدفا لصالح فيرناندو لورينتي بعد دقائق قليلة من اشتراكه في المباراة ليكتب أول انتاجية له مع الأتلتي.

ولم يتوقف لويس سواريز عند ذلك في أول ظهور له بقميص الأتلتي بل نجح في تسجيل هدفين كاملين لينفجر تألقًا في أول ظهور له مع الروخي بلانكوس.