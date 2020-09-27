سقط السد القطري على يد نظيره بيرسبوليس الإيراني بنتيجة هدف نظيف في لقاء الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية.
وسجل هدف المباراة الوحيد عيسى الكسير في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني، بعد إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وبهذا الفوز وصل فريق بيرسبوليس الإيراني للدور المقبل من البطولة ليكون ثالث المتأهلين عقب تأهل الأهلي السعودي وباختاكور الأوزباكستاني.
يذكر أن الهلال السعودي قد تم إقصاؤه خارج البطولة على يد الاتحاد لآسيوي بعد عدم خوضه أحد اللقاءات بعد إصابة عدد كبير من لاعبية بكرونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيرسبوليس الإيراني يفوز 1-0 على السد القطري فى دوري أبطال آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.