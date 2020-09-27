بيرسبوليس الإيراني يفوز 1-0 على السد القطري فى دوري أبطال آسيا

سقط السد القطري على يد نظيره بيرسبوليس الإيراني بنتيجة هدف نظيف في لقاء الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية.

وسجل هدف المباراة الوحيد عيسى الكسير في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني، بعد إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبهذا الفوز وصل فريق بيرسبوليس الإيراني للدور المقبل من البطولة ليكون ثالث المتأهلين عقب تأهل الأهلي السعودي وباختاكور الأوزباكستاني.

يذكر أن الهلال السعودي قد تم إقصاؤه خارج البطولة على يد الاتحاد لآسيوي بعد عدم خوضه أحد اللقاءات بعد إصابة عدد كبير من لاعبية بكرونا.