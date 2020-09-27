وصول لاعبي الزمالك إلى استاد القاهرة لمواجهة الجونة

وصلت منذ قليل حافلة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة لخوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وتواجد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد العائد لقيادة الزمالك، برفقة مساعديه وهما الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك برفقة جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض فى مقر إقامة الفريق قبل التوجه إلى استاد القاهرة .

وحرص اللاعبون والجهاز الفنى المؤقت للأبيض، بقيادة طارق يحيى، على الترحيب به، بعد وصوله إلى القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، تمهيدًا لتولى قيادة الفريق رسميًا.

ويتولى طارق يحيى، قيادة الفريق أمام الجونة الليلة، وذلك فى آخر مباراة فى ولايته المؤقتة للأبيض، وذلك قبل أن يتولى البرتغالى جايمى باتشيكو، القيادة الفنية للزمالك رسميًا عقب تلك المباراة.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلًا المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة.