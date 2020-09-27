ويتولى طارق يحيى، قيادة الفريق أمام الجونة الليلة، وذلك فى آخر مباراة فى ولايته المؤقتة للأبيض، وذلك قبل أن يتولى البرتغالى جايمى باتشيكو، القيادة الفنية للزمالك رسميًا عقب تلك المباراة.
ويدخل الزمالك المباراة مُحتلًا المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول لاعبي الزمالك إلى استاد القاهرة لمواجهة الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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