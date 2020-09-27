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سموحة يخوض تدريبات شاقة استعدادا لمواجهة حرس الحدود

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تحت قيادة أحمد سامي المدير الفني  تدريبات شاقة استعدادا لمواجهة حرس الحدود في اللقاء الذي يجمع بينهما غدا باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز .

وطالب أحمد سامي لاعبي الفريق بالتركيز الجيد من أجل تخطي حرس الحدود وتحقيق الفوز والحصول على ثلاثة نقاط للتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري من جديد .
وعقد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة احمد سامي من أجل تحفيزيهم للتحقيق الفوز في لقاء الغد أمام حرس الحدود .

وحرص أحمد سامي على مشاهدة مباريات حرس الحدود الأخيرة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف.

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