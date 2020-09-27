سموحة يخوض تدريبات شاقة استعدادا لمواجهة حرس الحدود

وطالب أحمد سامي لاعبي الفريق بالتركيز الجيد من أجل تخطي حرس الحدود وتحقيق الفوز والحصول على ثلاثة نقاط للتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري من جديد .

وعقد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة احمد سامي من أجل تحفيزيهم للتحقيق الفوز في لقاء الغد أمام حرس الحدود .

وحرص أحمد سامي على مشاهدة مباريات حرس الحدود الأخيرة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف.