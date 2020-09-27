مشاركات واسعة في أولمبياد الطفل بمختلف المحافظات | شاهد

تتواصل منافسات أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وذلك على مستوى جميع محافظات الجمهورية؛ إيذانًا ببدء منافسات الأولمبياد في ظل استئناف النشاط الشبابي والرياضي والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)‪.‬

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أطلق شعلة أولمبياد الطفل منذ 20 يوما ، ولاقت النسخة الثانية ، اقبالا كبيرا على المشاركات في مختلف المحافظات.

ويشارك في منافسات الأولمبياد في موسمه الثاني 60 ألفا و702 طليع وطليعة فى الفئة العمرية من 12 حتى 15 عامًا.

ويتنافس المشاركون في ألعاب "كرة القدم خماسى، كرة السلة، كرة طائرة) بنات وبنين وكرة يد بنين، وفي الألعاب الفردية تشمل ألعاب قوى (100م عدو / وثب طويل / دفع جلة ) " بنين / بنات "، وتنس طاولة ( فردى - زوجى) " بنين / بنات"، وكاراتيه " بنين / بنات"، وتايكوندو " بنين / بنات

وينشر دوت الخليج صورا للمنافسات المختلفة في محافظات أسوان والبحر الأحمر والغربية والإسماعيلية والإسكندرية في مختلف اللعبات والأعمار المعلن عنها.