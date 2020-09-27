كارتيرون يعلن تشكيل التعاون.. والنصر يهاجم بحمد الله في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر السعودي، تشكيلة فريقه الأساسية لمباراة التعاون، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاءت تشكيلة النصر، كالآتي:

"براد جونز، سلطان الغنام، عبدالله مادو، مايكون، عوض خميس، عبد الله الخيبري، عبد المجيد الصليهم، حونزالو مارتنيز، خالد الغنام، عبد الفتاح عسيري، عبد الرزاق حمدالله".

في المقابل، أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيلة التعاون، كالتالي:

"كاسيو انجوس، ياسين برناوي، سانتوس، أحمد عسيري، أحمد أبو سبعان، ميتشل ديوك، حسن كادش، فهد الرشيدي، سيدريك أميسي، سلطان مندش، محمد السهلاوي".