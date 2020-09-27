ليستر 3 السيتيزين 1 .. هاتريك فاردي يزلزل شباك مانشستر سيتي

أضاف جيمي فاردي الهدف الثالث لـ ليستر سيتي في شباك مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي. فاردي تحصل على ركلة جزاء ثانية، سجلها في الدقيقة 58، ليؤكد تفوق فريقه. وكان رياض محرز قد سجل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعادل فاردي النتيجة لليستر في الدقيقة 37. ويحتل ليستر المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثامن برصيد 3 نقاط.

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