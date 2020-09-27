تشكيل ميلان ضد كروتوني في الدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بولي، المدير الفني لنادي ميلان، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي كروتوني، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإيطالي. وجاء تشكيل ميلان كالآتي: في حراسة المرمى: دوناروما خط الدفاع:كالبريا - كايير - جابيا - ثيو هيرنانديز Advertisements خط الوسط: كيسي - تونالي - براهيم دياز - سالميكيرس - هاكان تشالهانجلو خط الهجوم: أنتي ريبيتش. ويغيب عن التشكيل، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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