نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يوجه رسالة هامة للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال المدير الفني لفريق طنطا، أن هناك البعض يتعمد انتقاده بعيدا عن المباريات، مشيرًا إلى أن قدم مباريات جيدة أمام الاهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري مؤخرًا.

وقال عبدالعال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لم أكن أجلس في الاستوديوهات "اتنطط مثل الأراجوزات"، عملت لمدة عشرين عاما في الدرجة الثانية، ومن يعمل فيه يكون مدرب مخضرم".

وتابع: "لاعبي الأهلي قيمتهم المالية كبيرة، ولديهم الحلول الفنية، ومحمد الشناوي أسد في حراسة المرمى، لديهم إمكانيات كبيرة، الأهلي يضم إمكانيات مالية وفنية ومحترفين كبار مثل معلول وبادجي وأجايي، ولكن نعذرهم بسبب الإجهاد، في ظل ضغط المباريات".

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واستطرد: "بنشرقي عندما شارك مع الزمالك أمام طنطا قام بتغيير تكتيك الفريق تماما، ونفس الأمر مع نزول أفشة الأهلي، الثنائي شارك بشكل جيد، ويجب إراحة اللاعبين الكبار في الفريقين من أجل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي مهمة قومية، الأحمر حسم الدوري، والأبيض سيحصل على المركز الثاني".

وواصل: "يجب الآن الاهتمام بتجهيز اللاعبين في الأهلي والزمالك لمواجهتي الوداد والرجاء، انصح القطبين بضرورة إراحة الهيكل الأساسي لهم في المواجهات المحلية القادمة".

وأتم: "حاولت إبطال جبهة معلول بكافة الطرق، البعض لا ينتقدني بشكل فني، ولا يريدون إعطاء النادي حقه في المباراتين، رغم أن اللاعبين قدموا مباريات جيدة".