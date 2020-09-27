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تفاصيل اعتذار سباليتى عن خلافة فايلر فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر الإيطالي سباليتي المدير الفني السابق لنادي إنتر ميلان عن تولي المسئولية الفنية للأهلي خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي والذي تأكد رحيله خلال الأيام المقبلة أو بنهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا على أقصى تقدير، ودخل الأهلي في مفاوضات مع سباليتي خلال الأيام الماضية وهو الأمر الذي أكدته الصحف الإيطالية إلا أنه اعتذر عن تولي المسئولية للفريق الأحمر في الوقت الحالي.

وكشف مصدر لـ"سوبر كورة" تفاصيل اعتذار المدرب الإيطالى لإدارة الأهلى عن تولى قيادة الأحمر، رغم أنه بلا عمل حتى الآن، مع العلم أنه يتقاضى راتبا شهريًا من إدارة إنتر وفق العقد المبرم بينهما.

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وأقال انتر ميلان سباليتى يونيو 2019، وذلك بعد قيادته الفريق للتاهل إلى دورى ابطال أوروبا ، وهو الذى تولى تدريب "النيراتزوري" يونيو 2017 بعقد يمتد حتى 2021 لكن تم اقالته قبل نهايته بموسمين.

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سباليتي يمتلك بعض الخبرات فى التدريب خارج إيطاليا، حيث سبق و تولى قيادة نادى زينيت سان بطرسبرج الروسي، وفاز معه بلقب الدوري الروسي، كأس روسيا، كأس السوبر الروسي، ويأتى أيضا من ضمن انجازاته كأس السوبر الإيطالي، إلى جانب نسختين من كأس إيطاليا.

 

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