بنك مسقط يحتفل بافتتاح الملعب المعشب لفريق المستقبل بولاية بهلاء ضمن برنامج “الملاعب الخضراء”

تعزيزاً لدوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، احتفل بنك مسقط، بافتتاح الملعب المعشب الجديد لفريق المستقبل بولاية بهلاء بمحافظة الداخلية وذلك ضمن برنامج “الملاعب الخضراء” الذي ينظمه البنك بهدف المساهمة في تنمية وتطوير الفرق الأهلية بالسلطنة، وقد أقيم حفل الافتتاح في أرضية فريق المستقبل وتحت رعاية المكرم الشيخ ولي بن ناصر بن عامر الشكيلي عضو مجلس الدولة وبحضور سيف بن راشد الشكيلي رئيس نادي بهلاء وعدد من مسؤولي وموظفي البنك وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، هذا وقد تم بث فقرات حفل الافتتاح عبر البث المرئي على حسابات التواصل الاجتماعي وذلك تعزيزاً لمفهوم التباعد الجسدي وتنفيذاً لقرارات اللجنة العليا وللحفاظ على السلامة العامة، كما شهد الحفل حضورا شرفيا لنجم منتخبنا الوطني السابق علي الحبسي عبر تسجيل مرئي.وبذلك يواصل برنامج “الملاعب الخضراء” تحقيق نجاحات وإنجازات جديدة في مجال الاهتمام بالشباب العماني، حيث وصل عدد الفرق المستفيدة من البرنامج إلى 123 فريقًا في مختلف محافظات السلطنة وذلك منذ تدشينه في العام 2012. وخلال الحفل قام راعي المناسبة مع المدعوين بقص شريط افتتاح الملعب المعشب الجديد، كما قام بجولة تفقدية لمرافق الفريق وتعرف مع الحضور على الجهود التي بذلت من أجل قيام هذا الصرح الرياضي، كما تخلل الحفل بعض الفقرات والكلمات التي تعبّر عن فرحة منتسبي الفريق وتبادل الهدايا التذكارية.

وضمن فقرات الحفل ألقى خلفان بن عبدالله الراشدي، مساعد المدير الإقليمي لبنك مسقط لفروع محافظة الداخلية كلمة قال فيها: إن افتتاح ملعب فريق المستقبل يأتي ضمن برنامج “الملاعب الخضراء” من بنك مسقط ويأتي تنفيذه في إطار استراتيجية البنك في مجال تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتنفيذ البرامج المستدامة التي تخدم شريحة مهمة من أفراد المجتمع، ليمثل هذا المشروع أحد الإنجازات الشبابية التي تؤكد اهتمام البنك بهذا القطاع ليواصل بذلك برنامج “الملاعب الخضراء” تحقيق النجاحات والإنجازات في مجال الاهتمام بالشباب العماني والمساهمة في تطوير الفرق الأهلية العمانية المنتشرة في مختلف محافظات وولايات السلطنة، حيث يهدف برنامج “الملاعب الخضراء” إلى مساندة هذه الفرق في تعزيز البنية الأساسية للرياضة العمانية ونشر المسطحات الخضراء في كافة ربوع السلطنة ليساهم ذلك في تعزيز دور الفرق الأهلية لتنظيم الفعاليات والمسابقات المختلفة بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب الذين ستتوفر لهم الفرصة لتنمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم المختلفة وبالتالي ينعكس ذلك على دورهم في خدمة أنفسهم ومجتمعهم.

ومن جانبه قال المهندس سالم بن علي الريامي، رئيس فريق المستقبل، نثمّن جهود بنك مسقط والمؤسسات المختلفة التي ساهمت في اكتمال مشروع تطوير البنية الأساسية لهذا الفريق، خدمةً للشباب ومساهمةً في دعم الرياضة وتحفيز الشباب في الأنشطة المجتمعية الهادفة. وأشار في كلمته بأن مشروع تعشيب وإنارة ملعب الفريق بدأت منذ ثلاث سنوات حيث لم يكن الموقع الحالي إلا أرضا جبلية قاحلة جرداء واليوم وبفضل الله وبمساندة الداعمين من بنك مسقط تحول المكان إلى بساط أخضر ومتنفس جميل لأفراد المجتمع، يساعد على إقامة مختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية مؤكدا الريامي بأن إدارة الفريق تهدف إلى مواصلة العطاء واستكمال بناء مرافق الفريق ومن أهمها بناء قاعة متعددة الأغراض وعمل المدرجات وغرف اللاعبين ومواصلة دعم المراحل السنية وتهيئة الشباب والعمل على إيجاد بيئة مناسبة وسليمة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية واختتم الريامي كلمته بالشكر لبنك مسقط على دعمهم في مشروع إنارة ملعب الفريق بعد الفوز في مبادرة الملاعب الخضراء عام 2017.