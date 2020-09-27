رئيس نادي صحار يلتقي لاعبي الفريق الكروي الأول ويحثهم على بذل مزيد من الجهد

لقاءان وديان أمام عبري والخابورة يجهزان الأخضر للمرحلة القادمة

التقى المهندس إبراهيم بن عبدالله المقبالي رئيس مجلس إدارة نادي صحار مساء أمس الأول مع لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي بحضور الجهازين الفني والإداري للفريق، حيث يعد هذا اللقاء هو الأول بين الطرفين بعد تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وقد دار اللقاء في جو ودي بين الحضور، تحدث من خلاله رئيس مجلس الإدارة للاعبين عن أهمية المرحلة القادمة في مسيرة الفريق الأخضر وكيفية التعامل معها بالصورة المثالية نظرا للظروف المحيطة، كما تم خلال الاجتماع التعريف الرسمي بالجهاز الفني الذي سيقود الفريق حتى نهاية هذا الموسم في دوري الأضواء، في حين أبدى الجميع تعاونه التام في كل ما من شأنه رفعة شأن نادي صحار والعمل على وضعه في مصاف الأندية التي تنافس على مراكز المقدمة في المواسم القادمة.

اجتماع مشترك

من جانب آخر، سيعقد مجلس الإدارة مساء الجمعة القادم بقاعة الاجتماعات بمبنى النادي اجتماعا موسعا مع رؤساء الفرق الأهلية التابعة للنادي، حيث سيتم خلال الاجتماع التطرق إلى آخر المستجدات التي تهم النادي على الساحة الرياضية المحلية، وإيجاد الحلول اللازمة التي حدثت بين الفرق الأهلية ومجلس الإدارة سابقا بخصوص دورة الفرق الأهلية التي توقفت منذ فترة، ويأمل مجلس الإدارة في إشراك رؤساء الفرق الأهلية في اتخاذ القرارات التي من شأنها وضع نادي صحار في مصاف الأندية المنافسة في المرحلة القادمة، وسيتم كذلك استعراض خطة العمل التي سيسير عليها مجلس الإدارة الحالية والمستقبلية وسماع الآراء بروية وتمعن خدمة للصالح العام، حيث يهدف المجلس لمشاركة الجميع في صناعة مزدهرة للنادي.