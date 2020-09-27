اتحاد التنس يخاطب لاعبيه للعودة إلى التدريبات اليومية

المرحلة الثانية تشمل المسابقات المحلية

■■ بدأ الاتحاد العماني للتنس إعادة نشاطه بشكل أوسع بعد قرار اللجنة العليا بفتح النشاط الرياضي للاتحادات واللجان الرياضية بعد أن سمح خلال الفترة الماضية بإعادة نشاط اللعبة للاعبي العموم فقط بممارسة التدريبات اليومية على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والتي اقتصرت على عدد معين من اللاعبين واللاعبات منهم لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني الأول للتنس.■■

وخاطب الاتحاد العماني للتنس يوم أمس أولياء أمور اللاعبين الراغبين بالمشاركة في الحصص التدريبية اليومية التي من المقرر أن تبدأ مع بداية الشهر القادم على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وهي المرحلة الأولى من برنامج فتح النشاط، على أن تكون المرحلة الثانية هي فتح المسابقات المحلية والمشاركات الخارجية.

وحول ذلك قال منذر البرواني أمين سر الاتحاد العماني للتنس بأنه وبعد فتح ممارسة النشاط الرياضي من جديد سارعنا في مجلس الإدارة بتوسيع مجال النشاط بعد أن حظيت التنس بفتح جزئي لها خلال الفترة الماضية في إحدى الحزم التي أقرتها اللجنة العليا من خلال تدريبات لاعبي المنتخب الوطني الأول للرجال والنساء.

ومع نهاية جمع الأسماء الراغبة بالتدريب من المراحل السنية سوف يتم تحديد برنامج التدريب تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب الوطني وسوف يشتمل هذا البرنامج على التدريبات الاعتيادية.

وأشار البرواني إلى أن المرحلة الثانية ستكون بفتح المسابقات المحلية التي ينظمها الاتحاد العماني للتنس والمشاركات الخارجية وسوف نعتمد على ذلك بعد استقرار أوضاع جائحة كورونا، وهذا سيحتاج بعض الوقت. وستكون أولى تلك البطولات هي البطولة الشهرية التي اعتاد عليها الاتحاد والتي ستخصص للمراحل السنية، وهناك عدد آخر من الأنشطة التي يشرف عليها الاتحاد والتي تقيمها مجموعة من شركات القطاع الخاص والتي يوجد فيها نسبة كبيرة من اللاعبين المقيدين بالاتحاد العماني للتنس والمشاركين في المسابقات المحلية.

وأكد البرواني أنه سيتم اتباع الإجراءات الاحترازية والمعمول بها من أجل حماية الجميع وسوف يشرف على ذلك الاتحاد العماني للتنس، وسيتم تقديم النصائح والإرشادات للجميع مع أخذ بالاحتياطات اللازمة، كما قمنا بذلك خلال الحصص التدريبية للاعبي الرجال.

وقال أمين سر الاتحاد العماني للتنس بأن المشاركات الخارجية غير مؤكدة حتى الآن وبرنامج المنتخب غير واضح بعد أن تم تأجيل جميع البطولات خلال العام الحالي وستكون أقرب مشاركة للمنتخب هي دورة الألعاب الخليجية بالكويت خلال شهر مارس من العام القادم، ومن أبرز المشاركات التي يشارك فيها التنس العماني هي بطولة كأس ديفيز وتم تأجيل موعدها عدة مرات وفي انتظار الموعد النهائي من قبل اللجنة المنظمة لهذه البطولة والتوقف الطويل للاعبينا خلال الفترة الماضية قد أثر على مستوياتهم ويحتاج لاعبونا إلى الكثير من المشاركات الخارجية من أجل إعادة مستوياتهم ونحن في أمس الحاجة للاشتراك بلاعبينا في البطولات الدولية والخارجية.