كرة الطاولة تستأنف أول أنشطتها ببطولة الأندية للعموم 29 أكتوبر المقبل بعد إصدار البروتوكول الطبي

كتبت ـ زينب الزدجالية:

■■ تعود أنشطة ومسابقات الاتحاد العماني لكرة الطاولة من جديد بعد توقف دام 7 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا “كوفيد19” ورغم ذلك أعد الاتحاد برنامج مسابقاته وأنشطته منذ فترة في انتظار فتح النشاط من جديد، ومع الإعلان عن عودة النشاط الرياضي للاتحادات واللجان والصادر الأسبوع الماضي.■■

بدأ الاتحاد بمخاطبة الأندية الراغبة بالمشاركة في المسابقات القادمة، والتي من المقرر ان تنطلق فعليا يوم الـ29 من أكتوبر المقبل عبر بطولة الأندية للعموم والتي ستقام في الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وفق الاشتراطات والضوابط الاحترازية التي وضعها الاتحاد. وقد ارسل الاتحاد عددا من الخطابات الى الأندية من اجل دعوتهم للمشاركة في بطولة الأندية لفئة العموم والتي ستقام خلال الفترة من الـ29 ولغاية الـ31 من أكتوبر القادم وذلك حسب الاجتماع الأخير الذي عقدته لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة الطاولة برئاسة مسعود بن زايد الشقصي. كما ناقش الاجتماع الأخير عودة اللاعبين لمراكز الواعدين وانتظام المنتخبات الوطنية في تدريباتها والتي أقرتها لجنة المنتخبات لمنتخب العموم، والتي من المقرر أن تقام على مدى يومين في الأسبوع تحت إشراف المدرب محمد أمين عتوم، كما تمت مناقشة البروتوكول الطبي الذي سيتم اتباعه خلال المسابقات القادمة. من جانبه قال مسعود بن زايد الشقصي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة الطاولة: عملنا خلال الفترة الماضية على صياغة البروتوكول الصحي الذي يتناسب مع الأوضاع الصحية الحالية، ولله الحمد فقد انتهينا منه تزامنا مع الإعلان عن عودة الأنشطة الرياضية بداية أكتوبر المقبل. وأضاف الشقصي: قامت لجنة المسابقات بالاتحاد بإرسال نسخة من البروتوكول لكافة الأندية حتى تكون على دراية والاطلاع على التدابير الاحترازية المتعلقة باللعبة، كما تم إخطارهم ودعوتهم للمشاركة في بطولة الأندية للعموم والتي من المقرر أن تقام يوم الـ29 من أكتوبر القادم حيث سيكون آخر موعد للتسجيل هو الـ10 من أكتوبر القادم، كما ستقام تصفيات للمحافظات التي ستنطلق يومي الـ16 والـ17 من أكتوبر القادم في محافظة ظفار، فيما ستكون تصفيات المحافظات الأخرى يومي الـ23 والـ24 من أكتوبر القادم