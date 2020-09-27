وجاءت قائمة سموحة كالتالي :-
" الهانى سليمان وعمر صلاح وكريم يحيى ومحمد كوفى ورجب نبيل ومحمد عبد المنعم والسيد فريد وأحمد جمال ومحمود معاذ و محمد الترهونى وأحمد حمص ومحمود حليمو وإسلام جمال وشريف رضا وحسام حسن وأحمد حسن مكى وناصر ماهر ومحمد نادى ومحمد طلعت وديريك ديسامبى.
ويغيب عن اللقاء، أحمد الشيخ وحسين تيمور ومحمود عزت وخالد عبد الفتاح وأحمد فؤاد وأحمد أبو الفتوح وصلاح محسن وفوزى الحناوى وايدى ايمومو ويوسف ديوب"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 20 لاعبا في معسكر سموحة استعدادا لمواجهة حرس الحدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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