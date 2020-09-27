20 لاعبا في معسكر سموحة استعدادا لمواجهة حرس الحدود

استقر أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على اختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها غدا الاثنين" ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري

وجاءت قائمة سموحة كالتالي :- " الهانى سليمان وعمر صلاح وكريم يحيى ومحمد كوفى ورجب نبيل ومحمد عبد المنعم والسيد فريد وأحمد جمال ومحمود معاذ و محمد الترهونى وأحمد حمص ومحمود حليمو وإسلام جمال وشريف رضا وحسام حسن وأحمد حسن مكى وناصر ماهر ومحمد نادى ومحمد طلعت وديريك ديسامبى. ويغيب عن اللقاء، أحمد الشيخ وحسين تيمور ومحمود عزت وخالد عبد الفتاح وأحمد فؤاد وأحمد أبو الفتوح وصلاح محسن وفوزى الحناوى وايدى ايمومو ويوسف ديوب" و خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تحت قيادة أحمد سامي المدير الفني تدريبات شاقة استعدادا لمواجهة حرس الحدود في اللقاء الذي يجمع بينهما غدا باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز .

وطالب أحمد سامي لاعبي الفريق بالتركيز الجيد من أجل تخطي حرس الحدود وتحقيق الفوز والحصول على ثلاثة نقاط للتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري من جديد .