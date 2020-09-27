ليستر يهين مانشستر سيتي ويتقدم 4-1 في ملعب الاتحاد

أضاف جيمس ماديسون الهدف الرابع لـ ليستر سيتي في شباك مضيف مانشستر، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي. هدف ليستر سيتي الرابع جاء عن طريق ماديسون كما ذكرنا في الدقيقة 77 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء. يذكر أن جيمي فاردي سجل هاتريك في شباك مانشستر في الدقائق 37، 54، 58. وسجل رياض محرز هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة الرابعة من المباراة.

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