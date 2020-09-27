ليون يتعادل مع لوريان بالدوري الفرنسي

تمكن ليون من التعادل أمام مضيفه لوريان بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعلى ملعب (دو موستوار)، تقدم أصحاب الأرض أولا عن طريق المهاجم يوان ويسا في الدقيقة (63).

وفي الدقيقة (74) تمكن اللاعب ليو دوبوا من إدراك هدف التعادل للضيوف.

وبهذا التعادل، رفع ليون رصيده من النقاط إلى 6 في المركز العاشر، ولوريان إلى 4 نقاط في المركز الـ16.