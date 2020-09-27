شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور بدلا من ساسي في وسط الزمالك أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق يحيى المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام الجونة ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى، وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمود جنش في حراسة المرمى، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، وفي الوسط إمام عاشور وطارق حامد، أوباما واحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وكاسونجو.

وقرر طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق من التشكيل الأساسى لمباراة الجونة المقرر لها مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى، حيث فضل طارق يحيى اراحة أبو جبل من مباراة اليوم استعدادا لمباراة الرجاء في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وعدم تعرضه للاجهاد في ظل مشاركته أساسيا طوال الموسم.

في نفس السياق عقد طارق يحيى عدة جلسات مع لاعبى الفريق الأبيض، طالبهم خلالها بتقديم أفضل أداء لديهم ، في مباراة اليوم أمام فريق الجونة، باللقاء الذى يجمع الفريقين بالجولة الثلاثين من بطولة الدورى، والتي تقام باستاد القاهرة، في الثامنة من مساء اليوم، حيث شدد على أهمية الحد من سيطرة الفريق الساحلى على أحداث و مجريات المباراة خاصة وأن الجونة يصارع على الهبوط ولن يكون صيدا سهلا الا إذا عاد الأداء الجيد للاعبي الزمالك.

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وتحدث يحيى مع لاعبى الزمالك على أهمية الخروج من المباراة بتحقيق المعادلة، وحصد النقاط الثلاثة، وتقديم أداء ومستوى فنى مميز، في ظل رغبة الجونة وحاجهتم إلى أي نقطة في حصاد باقى مباريات البطولة لضمان عدم الهبوط لدورى القسم الثانى،بالإضافة إلى أنها آخر مباراة لطارق يحيى في منصب المدير الفني حيث يسلم المهمة إلى المدرب الجديد باتشيكو، الذى تولى تدريب الفريق خلفا لكارتيرون الذى رحل لتدريب التعاون السعودى .

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.