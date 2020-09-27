والتر بواليا يباغت الزمالك بهدف التقدم للجونة.. فيديو

ويواجه الزمالك منافسه الجونة في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.
حصل عموري لاعب الجونة على ركلة حرة مباشرة بعد تدخل الونش عليه بقوة، واحتسبها الحكم في الدقيقة ١٢.
ومررها عموري عرضية نموذجية لتصل على رأس والتر بواليا مهاجم الجونة ويسجلها داخل مرمى جنش، ويتقدم للجونة بهدف أول.
شن الزمالك هجوماََ نارياََ منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وتمكن من تهديد مرمى اسلام طارق حارس مرمى الجونة أكثر من مرة.
والكرة الأخطر جاءت عندما وصلت الكرة الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، في الدقيقة الثانية من عمر المباراة وتوغل بين دفاعات الجونة وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس.
ولم يستطيع الجونة أن يجاري الأمور، وينظم هجمة على مرمى الزمالك، واكتفى بالمشاهدة والدفاع.
وهدأت الأمور داخل المستطيل الأخضر بعد الدقيقة العاشرة، وتمكن الجونة من الاستحواذ على الكرة ولكن دون خطورة على مرمى الزمالك.
واستطاع والتر بواليا لاعب الجونة من النزول إلى منتصف ملعب الزمالك واستلام كرة، مررها بينية رائعة لعموري الذي حاول عليها ولكن تدخل محمود علاء و اقتنصها.
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