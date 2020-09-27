كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس أمام روما في الدوري الإيطالي

أعلن أندريه بيرلو، المدير الفني لنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي روما، في قمة الجولة الثانية لبطولة الدوري الإيطالي. وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي: في حراسة المرمى: تشيزني خط الدفاع: دانيلو - بونوتشي - كيليني - كواردادو Advertisements خط الوسط: رابيو - ماكيني - ارون رامسي خط الهجوم: كولوسيفسكي - ألفارو موراتا - كريستيانو رونالدو وتنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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