التعادل السلبي يسيطر على ديربي تركيا بين جالاتا سراي وفنربخشة

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث مباراة فريقي جالاتا سراي وفنربخشة، في ديربي تركيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

المباراة كانت سجالًا بين الفريقين، لكنهما فشلا في هز شباك أي من المرميين، لتنتهي المباراة بتقاسمهما نقاطها.

ويعد ديربي تركيا بين فنربخشة وجالاتا سراي من أقوى الديربيات عالميًا لما فيه من صراع بين الفريقين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي جالاتاسراي للنقطة السابعة في المركز الثالث، ورصيد فنربخشة للنقطة الخامسة في المركز السابع.

يذكر أن محترفنا المصري محمد النني لعب الموسم الماضي رفقة بشكتاش التركي معارًا من ارسنال