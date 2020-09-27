نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يتجه صوب صفقة مفأجاة بعد فشل التعاقد مع ديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني بدأ في البحث عن ظهير ايمن جديد بعد فشل التعاقد مع سيرجينو ديست لاعب أياكس أمستردام الهولندي. وحسم نادي برشلونة بشكل كبير التعاقد مع الظهير الأميركي بعد الاتفاق مع إدارة النادي الهولندي للحصول على 20 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات لحسم الصفقة . Advertisements ووفقاً لشبكة " سكاي سبورت " فإن العملاق البافاري وجه انظارة نحو الظهير الشاب ماكس أرونز لاعب نوريتش سيتي الإنجليزي. وأشارت الصحيفة أن النادي الإنجليزي لا ينوي التضحية بلاعبة بمبلغ اقل من 30 مليون يورو . يذكر أن نادي برشلونة ايضا قد حاول التعاقد مع أرونز، لكن رونالد كومان قد فضل النجم الأمريكي عن الانجليزي الشاب .

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