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الوداد يستعد لتوجيه ضربة موجعة للزمالك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوداد يستعد لتوجيه ضربة موجعة للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المغرب في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد عن إقتراب فريق نادي الوداد من ضم الصفقة الرابعة للموسم الجديد بعد أن قام الفريق بإبرام 3 تعاقدات.

وكان الوداد قد نجح في الحصول على خدمات مؤيد اللافي وأيوب الكعبي بالإضافة إلى نجل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إنزو زيدان قادماً من صفوف فريق نادي ألميريا الإسباني.

وقالت صحيفة " هسبريس " المغربية أن الوداد إقترب بشدة من الحصول على خدمات يوسف أكردوم لاعب الدفاع الحسني الجديدي بعد الإتفاق على كافة البنود قبل الإعلان الرسمي خلال الأيام المُقبلة.

وأفادت الصحيفة إلى أن الوداد يسعى أيضاً للحصول على خدمات حميد أحداد لاعب نادي الزمالك المعار لنادي الرجاء الرياضي وذلك على سبيل الإعارة خاصةً في ظل المنافسة الشرسة على اللاعب من جانب فريق شباب المحمدية.

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