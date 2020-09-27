الارشيف / الرياضة

باتشيكو يتابع الزمالك أمام الجونة بمقصورة استاد القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يتابع الزمالك أمام الجونة بمقصورة استاد القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي إلى استاد القاهرة الدولي من أجل متابعة الفريق من مقصورة الملعب أمام الجونة بالجولة الثلاثين من الدوري الممتاز والتي تنطلق في تمام الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يبدأ باتشيكو مهمته مع الزمالك بعد مواجهة الجونة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باتشيكو يتابع الزمالك أمام الجونة بمقصورة استاد القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا