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ليستر سيتي يهين مانشستر سيتي بخماسية في البريميرليج

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليستر سيتي يهين مانشستر سيتي بخماسية في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن مانشستر سيتي من تسجيل فوز كبير على فريق نادي مانشستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج.

تقدم سيتي أولا عبر رياض محرز في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل جيمي فاردي ثلاثية للفريق الضيف (37 من ركلة جزاء و54 و58 من ركلة جزاء)، وأضاف جيمس ماديسون الهدف الرابع في الدقيقة 77، قبل أن يقلص ناثان آكي النتيجة لسيتي في الدقيقة 84، ثم جاء الدوري على يوري تيليمانس ليسجل الهدف الخامس من ركلة جزاء أيضا (88).  

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف أمام إيفرتون، فيما استقر رصيد سيتي عند 3 نقاط وله مباراة مؤجلة.

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