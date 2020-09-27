كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي فرانك كومان المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فياريال بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "الليجا". تشكيل برشلونة جاء كالتالي :- حراسة المرمى : نيتو خط الدفاع : سيرجو روبيرتو - بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا Advertisements خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - كوتينهو خط الهجوم : ليونيل ميسي - أنسو فاتي - جريزمان البدلاء :- ألينيا - بيانيتش - ديمبلي - رافينيا - بيدري - ترينكاو - جونيور - إيناكي بينيا - بويج - أراوخو - مينغو وأرناو تيناس

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