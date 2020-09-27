نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم آرسنال على أعتاب لاتسيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الألماني شكودران موستافي نجم دفاع آرسنال الإنجليزي أصبح قريبًا من العودة إلى الدوري الإيطالي.

وأكد موقع لاتسيو برس الإيطالي أن موستافي أصبح قريبًا من الإنتقال إلى لاتسيو، حيث إتفق على أغلب الشروط الشخصية ومتبقى فقط الإتفاق على المكافآت.

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وأشار الموقع الإيطالي إلى أن موستافي البالغ من العمر 28 عامًا كان قد لعب موسمين في بطولة الدوري الإيطالي عندما كان لاعبًا في صفوف سامبدوريا قبل الإنضمام إلى فالنسيا في عام 2014 ثم آرسنال عام 2016.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن النجم الألماني شارك مع المدفعجية في 142 مباراة وسجل 9 أهداف لكن مستواه تراجع وأصبح يرتكب الكثير من الأخطاء.

وألمح الموقع الإيطالي أنه مع الصفقات العديدة التي أبرمها النادي الإنجليزي في خط الدفاع لم يعد لموستافي مكان في تشكيلة الجانرز.