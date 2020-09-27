شكرا لقرائتكم خبر عن فوز سبورتنج و هليوبوليس فى أولى جولات دورى مرتبط اليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أقيمت على مدار اليوم الأحد ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الأولى بدورى مرتبط كرة اليد مواليد 2002 للموسم المحلى 2019 / 2020 على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية ، حيث شهدت المجموعة الأولى فوز كلا من ، هليوبوليس على أسيوط الرياضى 27 / 17 و الجزيرة على بترول أسيوط 34 / 23 و حدائق الأهرام على سموحة 24 / 23 .

فيما شهدت المجموعة الثانية ، فوز كلا من ، سبورتنج على بورسعيد بنتيجة 24/40 و فوز الأوليمبى على المعادى بنتيجة 22/43، وفوز الشمس على البنك الأهلى بنتيجه 25/26 .

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