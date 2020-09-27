شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى لايف الخليج 365: حساب بنكى يثير الجدل فى الزمالك حول تواجد خربين فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

إن مصدرا بالنادي الأبيض قال إن ادارة الكرة بالنادي تراجعت عن ضم الجناح الأنجولي أري بابل من أجل ضم مهاجم متميز لتعويض رحيل مصطفى محمد حال تمسكه بالاحتراف في الموسم الجديد بعد وعده بالموافقة علي أى عرض مناسب يصل له لذلك سيكون خربين أحد البدائل المطروحة.

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضى، فى لايف الخليج 365، عن ظهور اللاعب السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودى فى القاهرة ليثير جدلاً كبيرًا خاصة حول اهتمام الزمالك بضمه إلا أن مصدرا مقربا من اللاعب كشف عن أنه تواجد في القاهرة لإنهاء بعض الأمور الخاصة بحساب بنكى لديه في مصر ويوجد اهتمام من الزمالك لضمه رغم نفي مسئوليه.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصرية وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.