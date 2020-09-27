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شبانة فى لايف الخليج 365: IFAB ينتقد تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضى، فى لايف الخليج 365، إن مسئولى الـIFAB أو المجلس التشريعى المسئول عن قواعد كرة القدم والتابع للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أبدوا ملاحظاتهم على تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز حيث يرسل اتحاد الكرة كل مباراة إلى لمراجعة تطبيق التقنية.

 

وأضاف شبانة
أن مسئولى IFAB أرسلوا للجبلاية عددًا من الملاحظات على تطبيق التقنية، مثل التأخر في اتخاذ القرار من جانب الحكام بجانب كثرة حديثهم عبر السماعات لوقت طويل، وكذلك قلة الكاميرات وعدم وضوح زوايا التصوير.

 

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

 

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصرية وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.

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