شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى لايف الخليج 365: IFAB ينتقد تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضى، فى لايف الخليج 365، إن مسئولى الـIFAB أو المجلس التشريعى المسئول عن قواعد كرة القدم والتابع للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أبدوا ملاحظاتهم على تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز حيث يرسل اتحاد الكرة كل مباراة إلى لمراجعة تطبيق التقنية.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.
ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصرية وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شبانة فى لايف الخليج 365: IFAB ينتقد تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.