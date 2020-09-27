30 دقيقة.. الجونة يحاول تعزيز تقدمه والزمالك غير مستقر

مرت 30 دقيقة بين الزمالك والجونة بتقدم الأخير بهدف دون رد في اللقاء المقام حاليا ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

شن الزمالك هجوماََ نارياََ منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وتمكن من تهديد مرمى إسلام طارق حارس مرمى الجونة أكثر من مرة.

والكرة الأخطر جاءت عندما وصلت الكرة للكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، في الدقيقة الثانية من عمر المباراة وتوغل بين دفاعات الجونة وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس.

ولم يستطع الجونة أن يجاري الأمور، وينظم هجمة على مرمى الزمالك، واكتفى بالمشاهدة والدفاع.

وهدأت الأمور داخل المستطيل الأخضر بعد الدقيقة العاشرة، وتمكن الجونة من الاستحواذ على الكرة ولكن دون خطورة على مرمى الزمالك.

واستطاع والتر بواليا لاعب الجونة من النزول إلى منتصف ملعب الزمالك واستلام كرة، مررها بينية رائعة لعموري الذي حاول عليها ولكن تدخل محمود علاء واقتنصها.

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حصل عموري لاعب الجونة على ركلة حرة مباشرة بعد تدخل الونش عليه بقوة، واحتسبها الحكم في الدقيقة ١٢.

ومررها عموري عرضية نموذجية لتصل على رأس والتر بواليا مهاجم الجونة ويسجلها داخل مرمى جنش، ويتقدم للجونة بهدف أول.

ومن بعدها تمكن الجونة من الاستحواذ ونظم هجمة أخرى، ولكن تمكن الزمالك من السيطرة عليها.

واستقر فريق الجونة بالكامل داخل منطقة جزاءه بعد تسديد الهدف الأول، واستحوذ الزمالك على الكرة ولكن لم يتمكن من اختراق دفاع المنافس.

ووصل فريق الجونة في هجمة مرتدة مرتين الأولى عن طريق والتر بواليا الذي توغل ومرر كرة لعموري الذي سددها بطريقة غريبة.

والثانية بعد أن وصلت الكرة من منتصف الملعب الى أكرم توفيق انطلق بها ثم سدد كرة قوية بقدمه اليسرى ولكن خرجت من فوق المرمى.