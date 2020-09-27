من داخل استاد القاهرة.. جماهير الزمالك توجه الشكر لطارق يحيى ..فيديو

ويواجه حاليا نادي الزمالك نظيره الجونة باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري ويسيطر التعادل الإيجابي 1 - 1 حتى الآن على نتيجة المباراة في شوطها الأول.
وكان أتوبيس الزمالك قد وصل إلى استاد القاهرة استعدادًا لخوض المباراة.
وأعلن طارق يحيى المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق في لقاء الجونة بالجولة ويضم التشكيل:
في حراسة المرمى : محمود جنش
في خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش – حازم إمام
في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي
في خط الهجوم : كاسونجو
بينما يتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبد الغني ومحمد حسن وفرجاني ساسي وإسلام جابر ومصطفي فتحي وسيف فاروق جعفر مصطفى محمد وعمر السعيد.
ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد ٥٨ نقطة ويسعى جاهدا للفوز لتأمين الوصافة علما بأنه سيتم خصم ٣ نقاط منه فى نهاية الموسم بسبب انسحابه أمام الأهلى فى الدور الأول
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