الزمالك يدرك التعادل أمام الجونة بهدف رائع من زيزو.. فيديو

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من إدراك التعادل أمام الجونة في المباراة التي تقام بين الفريقين.

ويواجه الزمالك منافسه الجونة في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز. حصل اللاعب امام عاشور على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 38 من عمر المباراة وتصدى لها احمد سيد زيزو. Advertisements وسدد زيزو كرة مخادعة لحارس المرمى اسلام طارق، وأسكنها الشباك في الدقيقة 39 من عمر المباراة. وحصل عموري لاعب الجونة على ركلة حرة مباشرة بعد تدخل الونش عليه بقوة، واحتسبها الحكم في الدقيقة ١٢. ومررها عموري عرضية نموذجية لتصل على رأس والتر بواليا مهاجم الجونة ويسجلها داخل مرمى جنش، ويتقدم للجونة بهدف أول.

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