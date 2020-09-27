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حسام البدري يحضر مباراة الزمالك والجونة

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ويواجه حاليا نادي الزمالك نظيره الجونة باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري وسيطر التعادل الإيجابي 1 - 1 على نتيجة المباراة في شوطها الأول.

تواجد البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك بمدرجات استاد القاهرة لمتابعة اللاعبين من أرض الملعب أمام الجونة في المباراة التي انطلقت مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدوري الممتاز وذلك قبل تولي المهمة رسميًا في التدريبات بداية من الغد.

وأعلن طارق يحيى المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق في لقاء الجونة بالجولة ويضم التشكيل:

في حراسة المرمى : محمود جنش  

في خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش – حازم إمام 

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في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور  - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما  - أشرف بن شرقي 

في خط الهجوم : كاسونجو 

بينما يتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبد الغني ومحمد حسن وفرجاني ساسي وإسلام جابر ومصطفي فتحي وسيف فاروق جعفر مصطفى محمد  وعمر السعيد.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد ٥٨ نقطة ويسعى جاهدا للفوز لتأمين الوصافة علما بأنه سيتم خصم ٣ نقاط منه فى نهاية الموسم بسبب انسحابه أمام الأهلى فى الدور الأول 

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