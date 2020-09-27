سالتو لـ "الفجر الرياضي": طلعت يوسف لا يملك سوى الطرق الدفاعية

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أحمد جودة - القاهرة - فتح الدولي الليبي أنيس سالتو مهاجم الاتحاد السكندري النار على طلعت يوسف المدير الفني للفريق وذلك بعدما فسخ اللاعب عقده مع زعيم الثغر بالتراضي بعد أخذ رأى الجهاز الفني للفريق الأول.
وقال سالتو في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :"طلعت يوسف يعتمد على طرق دفاعية عقيمة، غير مناسبة لامكانيات اللاعبين، ولا يستغل القدرات الهجومية بشكل أمثل، مؤكدا لم أجد سببًا حقيقي لاستبعادي الدائم من المباريات، فهو لا يجيد التعامل مع النجوم".
وأضاف اللاعب الليبي : "الاتحاد السكندري يملك جماهير عظيمة، ولاعبين على مستوى فني عالي، وإدارة احترافية بقيادة محمد مصيلحي، ولكن المدير الفني ليس على مستوى الطموحات، فهو يتعامل وكأنه مع فريق صغير يرتضي بالمراكز المتوسطة".
وواصل : "حاولت التحدث معه عن سبب استبعادي لم أجد مبرر لذلك، أتمنى له التوفيق وتغير استراتيجيته في المستقبل، فهو من أصر على وجودي، ولكن يبدو أنه غير قادر على التعامل الجيد مع جميع اللاعبين".
ووجه أنيس سالتو الشكر لإدارة زعيم الثغير مؤكدًا أنه حصل على كامل مستحقاته بشكل احترافي، مضيفًا :"كنت أتمنى أن امثل إضافة للفريق، خاصة جماهير الاتحاد ولكن لم أجد إدارة فنية على مستوى يليق بالأخضر".
جدير بالذكر أن سالتو مهاجم دولي لمنتخب ليبيا، ويملك 4 أهداف في 11 مباراة بقميص منتخب بلاده، وانضم لنادي الاتحاد السكندري بداية الموسم الجاري قادما من فريق النجم الساحلي.
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