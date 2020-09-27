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الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد إبراهيم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

اقترب مسؤولو النادي الأهلي من الإعلان الرسمي عن صفقة  إنتقال محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، في الميركاتو الصيفي.

 

إنتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

 

ويحاول مسؤولو النادي الأهلي تدعيم مركز صانع الألعاب بالفريق في ظل تراجع مستوى محمد مجدي أفشة ووجود نية لرحيل صالح جمعة عن الفريق نهاية الموسم.

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من جانبه كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، أن صفقة محمد إبراهيم اقتربت من الانتهاء بشكل رسمي، بعد وصول مسؤولي الفريقين إلى اتفاق يقضي بدفع مبلغ 12 مليون جنية لنادي نادي مصر المقاصة، بالإضافة إلى إعارة ضمن الصفقة.

 

وأوضحت المصادر أن الإتفاق مع محمد إبراهيم يقضي بحصول اللاعب على مبلغ 8 ملايين جنيه  في الموسم الواحد بزيادة مالية قدرها 500 ألف جنيه في كل موسم، أي أنه يتقاضى خلال المواسم الثلاثة 25.5 مليون جنيه.

 

وعن إمكانية انتقال محمد إبراهيم لصفوف نادي بيراميدز، كشف مصدر داخل نادي مصر المقاصة، أن هناك تفاوض مع وكيل اللاعب لكن لم يحدث تواصل رسمي مع إدارة مصر المقاصة، عكس النادي الأهلي الذي تواصل بعرض رسمي.

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