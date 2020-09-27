نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
دخل الفرنسى هيرفى رينارد، المدير الفنى الأسبق للمنتخب السعودى، ضمن المرشحين لخلافة المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، الذي اقترب من الرحيل عن قيادة الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.
بديل فايلر في النادي الأهلي
كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس النادى، المشرف العام على فريق الكرة، يفضل التعاقد مع مدرب أجنبى يمتلك سيرة ذاتية متميزة خلفا للمدرب السويسري رنيه فايلر.
وأوضحت المصادر أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، يدرس عددا من السير الذاتية لمدربين أجانب، أبرزهم «رينارد» والأرجنتينى «كالديرون» الذي كان يفاوض الزمالك لتدريب الفريق قبل الإعلان عن تولى البرتغالى باتشيكو قيادة الفريق الأبيض.
ووضع الخطيب محمد يوسف على رأس المرشحين لخلافة المدير الفنى السويسري رنيه فايلر، في حالة عدم التوصل لاتفاق نهائى مع مدرب أجنبى مميز خلال الأيام المقبلة.
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