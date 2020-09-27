نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل الفرنسى هيرفى رينارد، المدير الفنى الأسبق للمنتخب السعودى، ضمن المرشحين لخلافة المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، الذي اقترب من الرحيل عن قيادة الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

بديل فايلر في النادي الأهلي

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كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس النادى، المشرف العام على فريق الكرة، يفضل التعاقد مع مدرب أجنبى يمتلك سيرة ذاتية متميزة خلفا للمدرب السويسري رنيه فايلر.

وأوضحت المصادر أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، يدرس عددا من السير الذاتية لمدربين أجانب، أبرزهم «رينارد» والأرجنتينى «كالديرون» الذي كان يفاوض الزمالك لتدريب الفريق قبل الإعلان عن تولى البرتغالى باتشيكو قيادة الفريق الأبيض.

ووضع الخطيب محمد يوسف على رأس المرشحين لخلافة المدير الفنى السويسري رنيه فايلر، في حالة عدم التوصل لاتفاق نهائى مع مدرب أجنبى مميز خلال الأيام المقبلة.