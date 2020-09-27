الارشيف / الرياضة

الأهلي يُجري رابيد تيست غداً قبل مواجهة الترسانة في الكأس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجري رابيد تيست غداً قبل مواجهة الترسانة في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي «رابيد تيست»، اليوم الاثنين، عقب انتهاء المران الصباحي استعدادا لمواجهة الترسانة ببطولة كأس مصر، والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل، ويُجري لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري التحليل وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس قبل المباريات الرسمية.

وينتظم وليد سليمان في التدريبات الجماعية غدا، الاثنين، استعداداً لمواجهة الترسانة حيث كان يعانى من كدمة قوية فى إحدى الضلوع حرمته من مباراة طنطا أمس السبت بالجولة الـ30 للدوري التى فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن سليمان سيكون جاهزا غدا للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

من ناحية أخرى، تأكد غياب ثنائي الفريق أيمن أشرف وعمرو السولية عن المباراة المقبلة أمام الترسانة فى كأس مصر بسبب الإيقاف، وحصل الثنائي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي أمام طنطا ليتأكد غيابهما عن المباراة المقبلة أمام الترسانة يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق غياب على معلول المدافع الأيسر للقلعة الحمراء عن مباراتى الفريق المقبلتين بداية من الترسانة فى كأس مصر بعد الموافقة على سفره إلى بلاده للمشاركة مع منتخب بلاده.

Advertisements

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن اجتماعا تم مع على معلول لاعب الفريق ورينيه فايلر المدير الفني لبحث الإجازة التي سيحصل عليها اللاعب من المشاركة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة حيث سيتوجه اللاعب قبل انطلاق معسكر منتخب تونس بيومين لقضاء إجازة هناك بعها ينضم الى صفوف نسور قرطاج موضحا أنه قام بالحديث مع مسئولي المنتخب التونسي للتنسيق معهم للحفاظ على اللاعب علي معلول وتحديد مشاركته في أي مباراة من المباراتين اللتين سيخوضهما الفريق في الأجندة الدولية الأخيرة.

 

 

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يُجري رابيد تيست غداً قبل مواجهة الترسانة في الكأس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا