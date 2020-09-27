شكرا لقرائتكم خبر عن لؤي وائل يتعادل للجونة في مرمي الزمالك (3-3) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أحرز لؤي وائل الهدف الثالث للجونة في مرمي الزمالك في الدقيقة 79 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى، لتصبح النتيجة التعادل 3/3 بين الفريقين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمود جنش في حراسة المرمى ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، وفي الوسط امام عاشور وطارق حامد، أوباما واحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وكاسونجو.

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فيما بدأ فريق الجونة المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : إسلام طارق ، خط الدفاع : باسم على - لؤى وائل - خالد صبحى – جوناثان، خط الوسط : اكرم توفيق - اكا - عمورى - إسلام رشدى، خط الهجوم : أحمد مجدى - والتر بواليا

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.