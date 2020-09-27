شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لتليفزيون الخليج 365: فيفا وسيلة الأهلى لضم البلايلى وعرض هولندى للشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة لتليفزيون ”الخليج 365” عن أن إدارة الأهلي تترقب مصير أزمة يوسف البلايلي مع ناديه الأهلي السعودي، والتي وصلت لإقدام اللاعب على شكوى ناديه في فيفا، وذلك لعدم حصوله على راتبه لمدة 3 أشهر متتالية، ويحصل البلايلي على 3 ملايين دولار سنويا مع الأهلي السعودي، إلا أن هناك خلافا كبيرا بين الطرفين حاليًا ليقوم اللاعب ببدء إجراءات شكوى الأهلي السعودي تمهيدًا لفسخ عقده والانتقال لأي نادٍ في الصيف القادم مجانًا.

وأضاف شبانة

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أن الأهلي يجد صعوبة في ضم البلايلي بشكل طبيعي من الأهلي السعودي لرغبة الأخير في بيعه مقابل 4 ملايين يورو وهو المبلغ الذي يفوق الميزانية الحمراء

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وتابع شبانة أن إدارة الأهلي تلقت عرضًا من إحدى شركات التسويق لبحث امكانية بيع محمد الشناوي في ظل اهتمام أحد الأندية الهولندية الكبيرة بالحصول علي خدماته، مؤكدًا رفض إدارة الأهلي مناقشة العرض من الأساس وأكدت أن بيع الحارس الدولي أمر مرفوض نظرًا لكونه أهم عنصر داخل الفريق الأحمر في الوقت الحالي.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

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