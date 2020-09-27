وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "الزمالك اتحسبله 6 ضربات جزاء في ماتشين" و"احمد ياسر ريان بيتحايل علي لاعيبة الزمالك تسنتر وهما خايفين".
وقال أخرون "مبروك فوز الزمالك علي الجونة
وثلاث نقاط جديدة وهاردلك للخائن كارتيرون خروج التعاون من دوري ابطال اسيا شكرا كابتن طارق يحيى و"الزمالك كسب الجونة يقترب من الهبوط التعاون يخسر بقيادة كارتيرون و يودع دوري أبطال آسيا هي الحياة كدا ليه بقي ليها لوم تاني".
وتابع أخرون" ماتش الزمالك والجونة من أجمل ماتشات الدوري.. مبروووك للزمالك" و"ماتش الزمالك والجونه حرفيا امتع واحلي ماتش في الدوري السنه دي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الفوز على الجونة بصعوبة.. هاشتاج الزمالك يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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