الجونة يسجل هدفين في دقيقتين ويدرك التعادل أمام الزمالك.. فيديو

تمكن نادي الجونة من تسجيل الهدف الثاني والثالث في مرمى الزمالك ليتعادل إيجابيا 3 - 3.

ويواجه الزمالك منافسه الجونة حاليا على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

حصل والتر بواليا على الكرة بطريقة رائعة من بين لاعبي الزمالك في الدقيقة 76 من عمر المباراة وتحرك نحو جنش وسددها بقوة لتسكن الشباك.

مرر اكرم توفيق كرة رائعة لتصل على راس لؤي وائل الذي أسكنها شباك جنش في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

Advertisements

وفي الشوط الأول مرر عموري عرضية نموذجية لتصل على رأس والتر بواليا مهاجم الجونة ويسجلها داخل مرمى جنش، ويتقدم للجونة بهدف أول.