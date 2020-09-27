صبحي والفقي في جولة بالممشى السياحي بكورنيش سوهاج

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، بجولة في شوارع سوهاج والممشى السياحي للمحافظة بمنطقة الكورنيش .

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هناك العديد من المقومات، داخل محافظة سوهاج تجعلها رائدة في مجال الإستثمار الشبابي والرياضي وهو ما تعمل عليه في الفترة المقبلة .

من جانبه أكد محافظ سوهاج على أهمية الممشي السياحي والانتهاء منه كصرح سياحي علي غرار المدن السياحية الكبرى .

جاء ذلك عقب تفقد وزير الشباب والرياضة اليوم مركز شباب مدينة سوهاج ونادي محليات سوهاج ، ومتابعة الأنشطة المختلفة بالمركز والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للشباب، برفقة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الوزارة والمحافظة التنفيذية.

وبدأت جولة اليوم بماراثون للدراجات وتفقد لمراكز شباب ناصر والمدينة ونادي الرحلات بحي الكوثر ونادي الإيمان للمعاقين ولقاء حواري مع شباب سوهاج.