برشلونة ينهي الشوط الأول برباعية في مرمى فياريال بـ الدوري الإسباني

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وفياريال بتقدم الفريق الكتالوني برباعية نظيفة في المباراة المقامة خلال الجولة الثانية من الدوري الإٍسباني على ملعب الكامب نو.

جاء الهدف الأول عن طريق أنسو فاتي في الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الأول بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يحز نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشر.

ثم مرت عدة دقائق من الضغط الكتالوني ليحرز ميسي الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة والثلاثون عن طريق ركلة جزاء ليضيف باو توريس الهدف الرابع في الدقيقة الخامسة والأربعون بالخطأ في مرماة.

وتعتبر المباراة هي الأولى للبرسا في الليجا هذا الموسم، والأولى أيضا للمدرب رونالد كومان كمدرب بشكل رسمي.

ويشارك جريزمان كرأس حربة في تشكيل برشلونة، كما كان متوقعا، مع تبادل للأدوار متوقع مع ميسي، ويكمل كوتينيو وأنسو فاتي الرباعي الهجومي.

تشكيل برشلونة لمواجهة فياريال

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حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: روبيرتو، بيكيه، لونجليه، ألبا

ارتكاز خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج

خط الوسط الهجومي: ميسي، كوتينيو، أنسو فاتي

الهجوم: جريزمان