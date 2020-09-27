شاهد.. انفعال أشرف بن شرقي عقب استبداله في مباراة الزمالك والجونة

ولجأ طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلي خروج أشرف بن شرق بعدما قدم مباراة قوية ونجح في صناعة الهدف الثاني لفريقه.

وتمكن نادي الزمالك من تعزيز تقدمه على الجونة بهدف ثالث في المباراة التي تقام حاليا بين الفريقين.

ويواجه الزمالك منافسه الجونة على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

حصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 63، وتصدى لها محمود علاء الذي سجلها بطريقة جيدة على يمين الحارس اسلام طارق في الدقيقة 65، لتصبح النتيجة 3-1.

Advertisements

وسجل يوسف اوباما الهدف الثاني عن طريق تحرك بطريقة مميزة داخل منطقة الجزاء بعد أن مرر له اشرف بن شرقي تمريرة رائعة ليسكنها اوباما الشباك في الدقيقة ٥٥.

وأحرز زيزو الهدف الاول للزمالك من كرة خادعة لحارس المرمى اسلام طارق، وأسكنها الشباك في الدقيقة 39 من عمر المباراة.