كارتيرون يخسر ثالث مبارياته 0-1 مع التعاون أمام النصر بدوري أبطال آسيا

فاز نادي النصر السعودي على التعاون بهدف مقابل لاشىء، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.
وبهذه النتيجة، تأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، لينضم إلى كل من الأهلي وبيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزباكي.
وسيطر النصر، على مجريات الشوط الأول بالكامل، وسط تكتل دفاعي من التعاون، والاعتماد على الهجمات المرتدة.
وفشل النصر، في تسديد أي كرة بين الثلاث خشبات، في الشوط الأول من المباراة، وهو نفس حال التعاون.
وفي الشوط الثاني، نشط النصر هجوميًا، بشأن أفضل، وشكل خطورة على مرمى التعاون، وسط صمود كبير من دفاعات السكري.
وجاءت الدقيقة 75 من عمر المباراة، ليسجل حمد الله، هدف المباراة الوحيد، بعد تحرك رائع داخل منطقة الجزاء، ومن ثم تسديد الكرة بنجاح داخل الشباك.
وأندفع التعاون، إلى الهجوم، في العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة، ولكن دون خطورة واضحة على مرمى النصر.
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