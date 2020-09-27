نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة أهداف مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي الزمالك فوزا صعبا على نظيره الجونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من عمر الدوري الممتاز .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشاهدة أهداف مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.