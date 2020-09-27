نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة أهداف مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي الزمالك فوزا صعبا على نظيره الجونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من عمر الدوري الممتاز .

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